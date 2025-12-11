Cadavere in mare a Siracusa, sarebbe quello di una donna allontanatasi da una Rsa

Il corpo senza vita recuperato ieri pomeriggio pomeriggio nelle acque della zona nord di Siracusa apparterrebbe a una donna di 56 anni che si era allontanata nelle scorse ore da una Rsa della città. A notare il cadavere, che galleggiava vicino alla scogliera della Mazzarrona, sono stati alcuni ragazzi presenti nell’area, i quali hanno immediatamente avvertito la polizia.

Sul posto sono intervenute le motovedette della Guardia costiera e le squadre dei vigili del fuoco, che hanno provveduto al recupero della salma. Secondo le prime verifiche, la descrizione della donna rinvenuta in mare coincide con quella dell’ospite della struttura sanitaria di cui i familiari avevano denunciato l’allontanamento.

Tuttavia, sarà l’ispezione cadaverica a fornire l’identificazione ufficiale. La Procura di Siracusa ha aperto un’indagine e sta coordinando gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto