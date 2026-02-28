Nella serata del 27 febbraio, la Polizia di Stato è intervenuta in via dell’Immacolata n. 61 per persona colta da malore in abitazione, su richiesta dei familiari. Intervenuto il 118 ha constatato il decesso.

Sono state avviate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Siracusa e condotte dalla Squadra Mobile e dal Commissariato di Priolo Gargallo per accertare il contesto a cui apparteneva la vittima, persona di cinquantacinque anni, di professione operaio edile, l’eventuale riconducibilità del decesso a ipotesi di overdose o di debiti pregressi contratti dalla vittima.

Non risultano precedenti di particolare rilievo.