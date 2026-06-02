Caduto mentre sistemava un serbatoio: morto il 64enne di Pachino

Una mattinata di lavori domestici si è trasformata in tragedia a Pachino, dove ha perso la vita il 64enne Sebastiano Gianfriddo. L’uomo, che risiedeva in Germania ed era rientrato in Sicilia, è rimasto vittima di un fatale incidente mentre si occupava della manutenzione della propria abitazione.

Secondo le prime ricostruzioni, Gianfriddo stava lavorando alla sistemazione della struttura che sorregge il serbatoio idrico posto al secondo piano di una palazzina nei pressi di via Savonarola. Mentre si trovava su una scala per effettuare l’intervento, l’uomo ha perso l’equilibrio — forse a causa di uno spostamento improvviso della scala stessa — ed è precipitato rovinosamente su una terrazza sottostante.

La gravità della situazione ha richiesto l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco di Noto, i quali hanno dovuto mettere in atto manovre di soccorso particolarmente complesse. Per recuperare il ferito in sicurezza e permetterne il trasferimento al personale sanitario del 118, è stato necessario l’utilizzo di un’autoscala.

Gianfriddo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Di Maria di Avola. Nonostante i tentativi dei medici, le sue condizioni sono apparse subito critiche a causa dei traumi riportati, tra cui una grave frattura a una gamba.