Caf Uil di Siracusa, priorità alle richieste per il nuovo assegno – figli

Fino a 167,5 euro per primo e secondo figlio da zero a diciotto anni, con il 30 per cento in più dal terzo figlio in poi. L’importo mensile, maggiorato di 50 euro per ogni minore con disabilità, è proporzionato al reddito Isee che comunque non può superare i 50 mila euro. È il nuovo “assegno-prole” destinato alle famiglie, ma c’è tempo sino al 30 giugno per presentare richiesta.

“In considerazione di ciò, negli sportelli Caf Uil di Siracusa e provincia la priorità è massima per assistere utilmente gli utenti nella compilazione corretta di queste pratiche”, sottolinea Luisella Lionti, segretaria organizzativa della Uil Sicilia con delega all’area vasta Palermo-Siracusa-Ragusa-Gela.

La misura di sostegno, prevista in un decreto del Governo nazionale, è destinata a quanti non beneficiano già di assegni familiari: disoccupati e percettori di Reddito di cittadinanza, oltre ai lavoratori autonomi. Per i lavoratori dipendenti, invece, è prevista attesa dal primo luglio una maggiorazione di 37,5 euro al mese fino a due figli. Settanta euro in più per i nuclei familiari con tre o più figli.

I richiedenti devono essere cittadini italiani, europei, extraeuropei, titolari di permesso di soggiorno anche per motivi di lavoro o ricerca di durata almeno semestrale. In base alla tabella allegata al provvedimento spettano 167,5 euro per un figlio, 355 euro per due, 653 euro per tre a chi può dimostrare un Isee fino a 7 mila euro.