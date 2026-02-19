Cala il sipario sul Carnevale storico di Floridia, Carianni: “edizione straordinaria”

Cala il sipario sull’edizione 2026 del Carnevale storico di Floridia, tra i più importanti per numero di partecipanti in Sicilia. Domenica e mercoledì di sfilate per i carri e le maschere – sia quelli in concorso sia quelli fuori concorso – hanno colorato le strade cittadine e il centro storico, teatro delle esibizioni finali. Quattro i carri allegorici e nove i gruppi mascherati partecipanti alle sfilate, alcuni dei quali provenienti dalla vicina Solarino, che hanno attirato tanti curiosi e appassionati dalla provincia, ma non solo. Ad aprire il corteo, come da tradizione, le Majorettes di Floridia e gli Istituti Comprensivi “E. De Amicis” e “S. Quasimodo”: a seguire i gruppi con i supporti musicali e i maestosi carri di cartapesta.

Nella serata conclusiva di mercoledì, le esibizioni durante il corteo nel percorso e il finale in piazza ha permesso alla giuria di decretare i vincitori dei concorsi: tra i gruppi mascherati ha trionfato “Nonni, supereroi invincibili” del Centro Diurno comunale, seguita da “Erasmus a Parigi” del Liceo Da Vinci e “Brucia la Terra” dell’ASD Il Risveglio Twirling. I premi sono stati consegnati anche ai gruppi “Una notte al museo” della Polisportiva Olympus, “Donna: radici, lotta e libertà” del Quartiere Stazione e “Parata Gioiosa” dei quartieri di Solarino.

Il concorso dei carri allegorici ha registrato il successo de “Il custode dei cieli d’Oriente, realizzato dal Gruppo Allegoria, che ha preceduto “Alle porte del potere” e “In piedi sul mare”. Menzione anche per “La Regina inizia un nuovo viaggio verso la Stazione”.

Il Carnevale di Floridia non è stato, però, solo sfilate ed esibizioni. Le serate musicali – su tutte quella di sabato, con Albertino Dj in console – hanno garantito anche i più grandi la possibilità di divertirsi fino a tarda notte, mentre la tradizionale sfilata del Giovedì Grasso – rinviata di una settimana a causa del maltempo – ha coinvolto le scuole dell’infanzia e fatto scoprire le emozioni del Carnevale ai più piccoli.

“Quella che abbiamo vissuto è forse l’edizione del Carnevale più bella delle quattro che abbiamo avuto il piacere di organizzare – sottolinea il sindaco Marco Carianni -. Nonostante gli impedimenti, qualche problema logistico e i rinvii doverosi a causa del maltempo, siamo riusciti a divertirci e a garantire divertimento anche a chi ha scelto di raggiunge Floridia dalle altre zone della provincia. Continuiamo così: grazie a quanti si sono impegnati per realizzare questa meravigliosa festa. La comunità di Floridia è viva, gioisce non solo in queste occasioni e dimostra di essere sempre disponibile a creare qualcosa per gli altri”.