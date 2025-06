Calamosche tra le 40 spiagge più belle d’Europa secondo The Telegraph

Un riconoscimento che riempie d’orgoglio Noto e tutta la Sicilia sud-orientale: la splendida spiaggia di Calamosche, situata nella Riserva Naturale di Vendicari, è stata inserita dal prestigioso quotidiano britannico The Telegraph nella lista delle 40 spiagge più belle d’Europa.

A darne notizia è stato il sindaco di Noto, Corrado Figura, che ha celebrato l’inserimento come una conferma di ciò che i netini conoscono bene: Calamosche è un luogo straordinario, simbolo di un territorio ricco di bellezza, natura incontaminata e identità mediterranea. Incorniciata tra due promontori, con le sue acque cristalline e sabbia dorata, la baia è una meta ambita da visitatori provenienti da tutto il mondo.

Il riconoscimento premia non solo la bellezza naturale del sito, ma anche il lavoro costante della comunità locale e degli operatori turistici impegnati nella cura, tutela e promozione del territorio. “Calamosche non è solo un luogo da cartolina – ha ribadito il sindaco Figura – ma un simbolo del nostro impegno collettivo per valorizzare e proteggere il patrimonio naturale”.

Nella selezione figurano solo cinque spiagge italiane, tra cui, oltre a Calamosche, Baia del Silenzio in Liguria, Collelungo in Toscana, Porto Selvaggio in Puglia e Alberoni in Veneto. Il resto della classifica vede Francia e Spagna in testa con sette località ciascuna, seguite da Italia e Portogallo con cinque. Una presenza significativa, che conferma l’altissimo livello paesaggistico del nostro Paese.