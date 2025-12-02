Calcio a 5, battuta d’arresto per la Campipet: bagarre in vetta

La quinta giornata del campionato di Serie D di calcio a 5 segna la prima sconfitta stagionale sul campo per la Campipet. A Carlentini, infatti, i padroni di casa dell’Atletico Dragoni si impongono con il risultato finale di 6-3.

Eppure il pomeriggio era iniziato nel migliore dei modi per i ragazzi dei mister Castagnino e Caruso. I neroverdi sono riusciti a portarsi in vantaggio per tre volte, venendo ripresi due volte dagli avversari, grazie alle reti di Midolo, Pulvirenti e Azzarelli. La prima frazione si è chiusa sul 2-3, anche grazie all’ennesima prodezza di Sapienza, capace di neutralizzare il terzo tiro libero consecutivo della stagione.

Nella ripresa, però, la gara ha preso tutt’altra piega. La Campipet si è spenta e l’Atletico Dragoni, con pieno merito, ha ribaltato il punteggio portandosi sul 4-3. Nel finale i neroverdi hanno tentato il tutto per tutto inserendo il portiere di movimento, ma hanno incassato altre due reti che hanno fissato il risultato sul 6-3.

Con questa vittoria nello scontro diretto, l’Atletico Dragoni balza in testa alla classifica con 10 punti, raggiungendo il Megara (a riposo in questa giornata), il Futsal Pachino (6-6 sul campo della Trombatore) e il Palazzolo (4-4 in casa del Priolo). A una sola lunghezza restano la Campipet, la Libertas Canicattini (sconfitta 3-1 a Villasmundo) e la Leonzio (vittoriosa 3-1 contro la Canicattinese). Seguono il Priolo a quota 7, mentre più staccate si trovano Marzamemi, Canicattinese e Villasmundo a 3 punti, San Paolo a 2 e Trombatore a 1.

Il prossimo appuntamento è già un crocevia importante: venerdì sera, alle ore 21, alla Cittadella dello Sport, la Campipet affronterà la capolista Megara in un altro big match che promette scintille.