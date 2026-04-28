Calcio a 5, Campipet: altro passo verso la C2, Palazzolo travolto 7-1

La Campipet continua a spingere forte verso la Serie C2. Nel match casalingo di venerdì alla Cittadella dello Sport, i neroverdi superano senza difficoltà il Palazzolo con un netto 7-1, confermando solidità e continuità in un finale di stagione che li vede protagonisti assoluti.
La squadra del duo Castagnino–Caruso indirizza subito la gara: primo tempo chiuso sul 5-0 grazie alle reti di Bongiorno, Genovese, Azzarelli, Ricupero e Luca. Nella ripresa arrivano anche il gol di capitan Latina e il secondo sigillo di Luca, che completa la sua doppietta personale.
Tiene il passo la Libertas Canicattini, che in casa supera con un perentorio 7-2 la Futsal Pachino, terza forza del campionato.
Con questo successo la Campipet sale a 50 punti, mantenendo tre lunghezze di vantaggio sulla Libertas Canicattini (47).
Al terzo posto resta la Futsal Pachino a quota 42, con un solo punto di margine sul Megara, reduce dal roboante 15-3 sulla Leonzio. I pechinesi, però, nel prossimo weekend osserveranno il turno di riposo.
La corsa all’ultimo posto playoff resta apertissima: Atletico Dragoni (6-0 a tavolino sul San Paolo) e Priolo (a riposo) sono appaiati a 37 punti. Prova a restare agganciato anche il Villasmundo, salito a 34 dopo il 6-0 sul Marzamemi.
Più staccate le altre: il Palazzolo rimane a 32, la Leonzio a 27, la Canicattinese a 23 dopo il ko per 7-3 contro la Trombatore. Chiudono San Paolo a 12, Trombatore a 10 e Marzamemi a 8.
La Campipet tornerà in campo lunedì 4 maggio alle 19:30, impegnata in trasferta a Lentini sul campo della Leonzio. Un appuntamento che può avvicinare ulteriormente i neroverdi al traguardo della C2.
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