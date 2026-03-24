Calcio a 5, Campipet batte il Megara e tenta la fuga

La Campipet non si ferma più: espugna anche il “Megarello” e prova l’allungo in classifica.
Nello scontro al vertice di sabato scorso, i neroverdi guidati dal duo Castagnino–Caruso partono fortissimo e chiudono la prima frazione sullo 0-3 grazie alle reti del solito Boscarino, Ricupero e Genovese.
I padroni di casa però non mollano e tengono il match vivo fino alla fine. Il Megara accorcia fino al 2-3, prima della quarta rete ospite firmata ancora da Boscarino, arrivato a quota 25 gol in campionato. Nel finale, complice qualche decisione rivedibile del direttore di gara, arriva anche il 3-4 su tiro libero che accende ulteriormente gli ultimi minuti. Dopo i sei minuti di recupero il risultato non cambia: per la Campipet arriva il dodicesimo successo consecutivo in campionato. L’ultima sconfitta risale proprio all match d’andata contro il Megara.
La classifica si fa sempre più interessante: la Campipet tenta la mini fuga a 45 punti, mentre la Libertas Canicattini si avvicina grazie al colpo esterno sul campo dell’Atletico Dragoni (4-5), salendo al secondo posto e superando proprio il Megara, ora terzo a 37 punti con una gara da recuperare. Nonostante il 2-2 di Villasmundo, la Futsal Pachino sale a 36 e guadagna un punto sui Dragoni, fermi a 31 che chiudono la zona play-off.
Battuta d’arresto per il Palazzolo, sconfitto 5-2 a Rosolini dalla Trombatore, e raggiunto a quota 28 dal Priolo (8-4 contro la Leonzio). Ottavo posto per i lentinesi a 24 punti, seguiti dal Villasmundo a 22. Decima posizione per la Canicattinese (20 punti), che travolge 13-3 il San Paolo, fermo a 14. Chiudono Marzamemi (5) e Trombatore (4).
Intanto torna la Coppa Trinacria: gli aretusei saranno impegnati nelle Final Four di Villasmundo. Sabato 28 marzo, alle 18:00, la Campipet affronterà in semifinale il Futsal Pachino, dopo l’altra semifinale tra Libertas Canicattini e Megara in programma alle 16:00. La finale si giocherà domenica alle 16:30.
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