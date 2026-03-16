Calcio a 5, Campipet che prova di forza: 7-3 all’Atletico Dragoni

Spettacolo e gol nel big match del venerdì alla Cittadella dello Sport di Siracusa. La sfida tra la capolista Campipet e l’Atletico Dragoni, quinto in classifica, mantiene le attese soprattutto nella prima mezz’ora di gioco.
La gara si sblocca con Boscarino: il suo tiro, respinto dal portiere ospite, rimbalza su un difensore e termina in rete. Il vantaggio dura poco, perché gli ospiti trovano subito l’1-1. La Campipet rimette però la testa avanti con una splendida punizione di Bongiorno che vale il 2-1.
Da lì in poi è un monologo dei padroni di casa: Genovese, Azzarelli, ancora Boscarino, Ricupero e Riani firmano un parziale devastante che manda le squadre al riposo sul 7-2. Nella ripresa arriva solo il gol del definitivo 7-3 per l’Atletico Dragoni, complice anche la grande serata dei due portieri, con Sapienza sugli scudi.
Con questo successo la Campipet sale a 42 punti e va a +5 approfittando del turno di riposo del Megara, fermo a 37 e raggiunto dalla Libertas Canicattini, vittoriosa 6-1 sul Villasmundo.
Avanza al quarto posto il Futsal Pachino (18-1 sulla Jano Trombatore), mentre l’Atletico Dragoni resta in zona playoff a quota 31. Il Palazzolo sale al sesto posto (28) grazie al 12-10 nello scontro diretto col Priolo, che scivola a 25. Seguono Leonzio (24), Villasmundo (21), Canicattinese (17), San Paolo (14, vittoria 7-4 sul Marzamemi), Marzamemi (5) e Trombatore (1).
Prossimo turno
Il 19° turno propone una sfida dal sapore di finale per la capolista: sabato alle 15 al “Megarello” di Augusta i ragazzi del duo Castagnino-Caruso faranno visita al Megara.
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