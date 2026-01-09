Calcio a 5, Campipet parte con il piede giusto in Coppa: 7-5 al Futsal Priolo

Esordio positivo in Coppa Trinacria per la Campipet, che nel secondo match del girone B – completato da Libertas Canicattini e Futsal Priolo – supera proprio i priolesi in trasferta con un pirotecnico 7-5.

Avvio di gara favorevole ai padroni di casa, subito avanti, ma gli aretusei reagiscono e trovano prima il pari con Riani, poi il sorpasso con Ricupero, autore dell’1-2. Il match resta vivace e il Futsal Priolo rimette tutto in equilibrio sul 2-2.

La formazione guidata dal duo Castagnino-Caruso piazza però l’allungo decisivo prima dell’intervallo: tre reti firmate da Azzarelli, ancora Ricupero e Renato Rizza fissano il parziale del primo tempo sul 2-5.

Nella ripresa i neroverdi ripartono con lo stesso ritmo e colpiscono altre due volte grazie alle marcature di Armando Rizza e Pennisi portandosi sul 2-7.

I locali non ci stanno e provano il tutto per tutto, accorciando le distanze e portandosi sul 5-7 che sarà poi il risultato finale.

Con questo successo la Campipet aggancia in vetta al mini-girone la Libertas Canicattini, vittoriosa nel match inaugurale del 22 novembre contro il Futsal Priolo (5-2).

A decidere la qualificazione sarà lo scontro diretto del 7 febbraio a Siracusa, vero e proprio spareggio per il primo posto.

Prossimo appuntamento ravvicinato per i neroverdi, che Sabato sfideranno il Palazzolo presso il centro polisportivo di Ferla.