Calcio a 5, Campipet travolgente: 10-2 al Villasmundo e quarta vittoria consecutiva

Va in archivio la 4ª giornata del campionato di Serie D di Calcio a 5 con la Campipet che centra la quarta vittoria consecutiva, confermandosi tra le protagoniste assolute del torneo.

I neroverdi guidati dai mister Marco Castagnino e Andrea Caruso si impongono con autorità sul Villasmundo, chiudendo il match con un netto 10-2. Gara mai in discussione: la Campipet ha tenuto saldamente in mano le redini per tutti i 60 minuti.

Il primo tempo si è chiuso sul 7-1 grazie alle reti di Midolo (doppietta), Bongiorno, Boscarino (tripletta) e Riani. L’unico gol ospite era arrivato sul momentaneo 5-1.

Nella ripresa, con il risultato ormai acquisito, i neroverdi hanno sprecato qualche occasione sottoporta ma hanno comunque arrotondato il punteggio: terza rete personale di Midolo, secondo gol del Villasmundo per l’8-2 e, nel finale, le seconde marcature di Bongiorno e Riani.

La classifica

Complice la penalizzazione inflitta dal giudice sportivo per la gara vinta sul campo contro il Futsal Priolo (per l’impiego di un calciatore squalificato dalla scorsa stagione), la Campipet si trova al secondo posto con 9 punti, in coabitazione con Futsal Pachino, Libertas Canicattini e Palazzolo.

In vetta solitaria a quota 10 c’è il Megara, grazie al 4-4 contro la Dragoni. Seguono Carlentini a 7 punti, Futsal Priolo e Leonzio a 6, Canicattinese e San Paolo a 3. Ancora ferme a 0 Jano Trombatore, Marzamemi e Villasmundo.

Prossimo turno: il calendario propone ora un appuntamento di grande interesse: il 29 novembre a Carlentini la Campipet sarà protagonista del big-match contro la Dragoni, sfida che promette scintille e che potrebbe ridisegnare le gerarchie in vetta.