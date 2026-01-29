Calcio a 5, Campipet travolgente: 14-1 alla Leonzio e secondo posto blindato

La Campipet domina il recupero contro la Leonzio e conquista tre punti pesantissimi che valgono il secondo posto in classifica. Al tensostatico della Cittadella dello Sport i neroverdi, concentrati e determinati per tutti i 60 minuti, si impongono con un netto 14-1, salendo a 24 punti, a una sola lunghezza dal duo di testa Megara–Priolo.

Protagonista assoluto della serata Boscarino, autore di ben sei reti. A completare il tabellino la tripletta di Azzarelli, le doppiette di Ricupero e Castagnino, e il sigillo di Armando Rizza.

La squadra tornerà in campo venerdì prossimo, ancora alla Cittadella, per l’ultima gara del girone d’andata: avversario di turno il Marzamemi.