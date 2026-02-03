Calcio a 5, Campipet travolgente: 6-0 al Marzamemi e secondo posto in solitaria 

Prosegue la striscia positiva della Campipet, che lo scorso venerdì al tensostatico della Cittadella dello Sport supera senza difficoltà il Marzamemi con un netto 6-0.

Match mai in discussione, come conferma il risultato finale maturato grazie alle reti di Riani (doppietta), Armando Rizza, Bongiorno, Latina e Boscarino. Con questo successo i neroverdi del duo Castagnino–Caruso salgono a 27 punti, conquistando il secondo posto in solitaria, a una sola lunghezza dalla capolista Megara, vittoriosa 4-0 sulla Canicattinese.

Alle spalle dei neroverdi la situazione resta molto equilibrata: il Priolo rallenta dopo la sconfitta per 9-4 nello scontro diretto di Carlentini, venendo così raggiunto dai Dragoni a quota 25. Poco più indietro, a 22 punti, si conferma la Libertas Canicattini grazie all’8-2 rifilato al San Paolo. Il gruppo delle inseguitrici comprende poi il Futsal Pachino, salito a 20 punti dopo l’8-6 sulla Leonzio, seguito dal Palazzolo fermo a 19 per il turno di riposo e dal Villasmundo che, con il 10-1 sulla Trombatore, raggiunge quota 18. Chiudono la parte bassa della classifica la Leonzio a 15, San Paolo e Canicattinese a 11, il Marzamemi a 6 e la Trombatore a 1.

La Campipet tornerà in campo venerdì 6 febbraio alle 21, sempre al tensostatico della Cittadella dello Sport, per la terza gara del mini girone di Coppa Trinacria dove affronterà la Libertas Canicattini, vero e proprio spareggio per decidere la vincente del girone B.