Calcio a 5, Campipet travolgente: 9 a 3 al Palazzolo e vetta distante solo un punto

La Campipet non si ferma più. I neroverdi del duo Castagnino–Caruso espugnano Ferla con un netto 9-3 ai danni del Palazzolo e continuano la loro scalata verso il vertice della classifica, ora distante appena una lunghezza.

Nonostante il risultato finale, il Palazzolo – squadra giovane e dal futuro promettente – ha retto bene per tutta la prima frazione. Il primo tempo si è infatti chiuso sul 2-3, grazie alle reti di Armando Rizza, Azzarelli e Boscarino.

Ad inizio ripresa i padroni di casa trovano il 3-3, ma da lì in avanti emerge la maggiore esperienza degli ospiti, che prendono definitivamente il controllo del match.

A segno ancora Armando Rizza (doppietta), Riani, Ricupero (doppietta) e Boscarino, autore di una tripletta che chiude ogni discorso.

Con questo successo la Campipet sale a 18 punti, superando proprio il Palazzolo, fermo a 16, e issandosi al secondo posto in solitaria. In vetta resiste il terzetto formato da Megara (sconfitto 6-4 a Lentini dalla Leonzio), Dragoni (ko 3-1 a Solarino contro il San Paolo) e Priolo, che ha osservato il turno di riposo.

A quota 16, insieme al Palazzolo, c’è anche la Libertas Canicattini (6-6 a Pachino). Seguono la Leonzio a 15, il Futsal Pachino a 14, il Villasmundo a 12 (3-9 a Marzamemi), il San Paolo a 11 e la Canicattinese a 9 (7-4 a Rosolini contro la Trombatore). Chiudono la classifica Marzamemi a 6 punti e Trombatore a 1.

Prossimo appuntamento venerdì alle 21, al tensostatico della Cittadella dello Sport, dove la Campipet ospiterà la Leonzio.