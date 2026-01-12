Ultime news

2 minuti di lettura
Serie D

Calcio a 5, Campipet travolgente: 9 a 3 al Palazzolo e vetta distante solo un punto

Prossimo appuntamento venerdì alle 21, al tensostatico della Cittadella dello Sport, dove la Campipet ospiterà la Leonzio

Prossimo appuntamento venerdì alle 21, al tensostatico della Cittadella dello Sport, dove la Campipet ospiterà la Leonzio

2 minuti di lettura

La Campipet non si ferma più. I neroverdi del duo Castagnino–Caruso espugnano Ferla con un netto 9-3 ai danni del Palazzolo e continuano la loro scalata verso il vertice della classifica, ora distante appena una lunghezza.

Nonostante il risultato finale, il Palazzolo – squadra giovane e dal futuro promettente – ha retto bene per tutta la prima frazione. Il primo tempo si è infatti chiuso sul 2-3, grazie alle reti di Armando Rizza, Azzarelli e Boscarino.

Ad inizio ripresa i padroni di casa trovano il 3-3, ma da lì in avanti emerge la maggiore esperienza degli ospiti, che prendono definitivamente il controllo del match.

A segno ancora Armando Rizza (doppietta), Riani, Ricupero (doppietta) e Boscarino, autore di una tripletta che chiude ogni discorso.

Con questo successo la Campipet sale a 18 punti, superando proprio il Palazzolo, fermo a 16, e issandosi al secondo posto in solitaria. In vetta resiste il terzetto formato da Megara (sconfitto 6-4 a Lentini dalla Leonzio), Dragoni (ko 3-1 a Solarino contro il San Paolo) e Priolo, che ha osservato il turno di riposo.

A quota 16, insieme al Palazzolo, c’è anche la Libertas Canicattini (6-6 a Pachino). Seguono la Leonzio a 15, il Futsal Pachino a 14, il Villasmundo a 12 (3-9 a Marzamemi), il San Paolo a 11 e la Canicattinese a 9 (7-4 a Rosolini contro la Trombatore). Chiudono la classifica Marzamemi a 6 punti e Trombatore a 1.

Prossimo appuntamento venerdì alle 21, al tensostatico della Cittadella dello Sport, dove la Campipet ospiterà la Leonzio.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo

© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni

Le notizie più lette di oggi