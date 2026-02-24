Calcio a 5, Campipet: vittoria pesante nel big match: 5-2 al Priolo

La Campipet continua la propria corsa in campionato e conquista un successo di grande peso sul campo del Priolo, imponendosi 5-2 al Centro sportivo Sun Club.
Il match, molto sentito da entrambe le squadre, si indirizza già nel primo tempo a favore dei neroverdi guidati dal duo Castagnino–Caruso. L’autorete dei padroni di casa apre le marcature, seguita dai gol di Bongiorno e Midolo. La prima frazione si chiude sull’1-3 per la Campipet.
Nella ripresa il copione non cambia: gli aretusei mantengono ritmo e controllo, trovando altre due reti con Riani e Ricupero. Il Priolo prova a restare in partita, ma il risultato finale premia la Campipet, che porta a casa tre punti fondamentali per la propria classifica.
In vetta resta il Megara, che con i suoi 34 punti mantiene il primato grazie al 6-2 rifilato alla Trombatore a Rosolini. A una sola lunghezza inseguono proprio i neroverdi della Campipet, che staccano l’Atletico Dragoni, sconfitto 6-3 dal Villasmundo e fermo a quota 28. I carlentinesi vengono raggiunti dalla Libertas Canicattini, vittoriosa nel derby contro la Canicattinese (5-0).
A completare il quartetto playoff c’è il Futsal Pachino, che sale a 26 punti dopo il 6-3 esterno di Marzamemi.
Subito dietro il Priolo a 25, seguito dal Palazzolo — protagonista di un pirotecnico 9-8 a Solarino contro il San Paolo — a quota 22. Poi Villasmundo a 21 e Leonzio, che ha osservato il turno di riposo, a 18.
In coda tutto invariato: Canicattinese e San Paolo a 11 punti, Marzamemi a 5 e Trombatore a 1.
La Campipet tornerà in campo venerdì 27 febbraio alle 21, tra le mura amiche del tensostatico della Cittadella dello Sport, per affrontare la Trombatore.
