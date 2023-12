Calcio a 5, Città di Melilli sconfitto dal fanali di coda Cus Molise

Il Città di Melilli esce sconfitto dal Palaunimol di Campobasso contro il fanalino di coda Cus Molise. Una partita difficile da commentare con un primo tempo sottotono con tante occasioni sbagliate,Molise più tonico e cinico che colpisce in contropiede ,il capocannoniere Moreno Gianino che trova il momentaneo 1-1 ,poi ancora Molise che si porta sul 3-1 e tiro al bersaglio dei siciliani ma la palla non entra.

Ique Ribeiro trova sul finale di tempo il 2-3 con cui si chiude la prima frazione di gioco. Ripresa con il Città di Melilli che non riesce a prendere il pallino del gioco ,ancora Molise che cerca di colpire sulle ripartenze, espulso mister Marcelo Mittelman per proteste su un mancato ed evidente giallo non dato agli avversari, Diogo Camillo Teixeira si fa male ed esce in barella (sospetta frattura della tibia) , Molise che fallisce alcune occasioni sulle ripartenze ,poi clamorosa occasione per Leo Bocci che fallisce un rigore che si stampa sulla traversa e subito dopo altra clamorosa occasione per i nostri con doppio palo colpito sulla stessa azione.

Allo scadere con il Melilli sbilanciato in avanti il Molise arrotonda a porta sguarnita ,fissando il risultato sul 4-2. Un occasione persa per gli uomini di mister Mittleman che dovevano e potevano portare a casa i 3 punti ed invece incassano la 4^ sconfitta in campionato e non approfittano della sconfitta della capolista Manfredonia.