Calcio a 5, domenica parte l’avventura dell’Asd Campipet Futsal

Nasce ufficialmente l’Asd Campipet Futsal, una nuova realtà locale nel panorama del calcio a 5. Non è mai semplice la transizione dal livello amatoriale a quello agonistico, il tutto nasce da un consolidato gruppo di amici/calciatori, che intendono portare i propri sani principi e valori dentro il rettangolo di gioco.
Sarà mister Marco Castagnino (con il prezioso aiuto di Andrea Caruso), a guidare la “squadra del popolo” nel campionato di serie D, in un vero e proprio girone di ferro che si prospetta più che avvincente. Prima sfida di campionato domenica 26 ottobre in trasferta sul campo della Canicattinese
Le gare interne della compagine neroverde si svolgeranno il venerdì sera alle 21 sui campi dell”Antares sport Club” sito in via Monterenna a Siracusa. La prima gara interna sarà il 31 ottobre contro il Futsal Priolo
