Calcio a 5, esordio da urlo per il Campitet Futsal: 7 a 1 alla Canicattinese

Debutto da incorniciare per l’ASD Campipet Futsal, che nella prima giornata del campionato di Serie D travolge la Canicattinese con un netto 7-1 in trasferta. Una prestazione che lascia il segno e accende l’entusiasmo attorno alla neonata avventura aretusea nel futsal targato LND.

L’avvio, com’era prevedibile, è carico di emozione. I ragazzi di mister Castagnino pagano qualcosa in termini di lucidità, ma bastano pochi minuti per rompere il ghiaccio: Pulvirenti è il più lesto a ribadire in rete una punizione di Bongiorno, firmando lo 0-1. La risposta dei padroni di casa è immediata, con Orvieto che pareggia i conti su calcio piazzato.

Ma la Campipet non si scompone. Un contropiede fulmineo orchestrato da Pulvirenti e Ricupero libera Riani, che riporta avanti i suoi. Prima dell’intervallo, è il portiere Sapienza a salire in cattedra: decisiva la sua parata sul tiro libero di La Rosa che avrebbe potuto ristabilire la parità.

Nella ripresa, la Campipet cambia marcia e prende il pieno controllo del match. Dopo una traversa clamorosa di Armando Rizza, è Midolo a trovare il gol dell’1-3 su assist del solito Pulvirenti. Quest’ultimo si prende poi la scena trasformando un rigore procurato da Riani e siglando la sua doppietta personale.

Il quinto gol porta la firma di Bongiorno, premiato per una prestazione difensiva monumentale, ancora su assist di Pulvirenti. A chiudere i conti ci pensa Midolo, che con un’azione personale e un tiro libero mette a segno la sua tripletta e fissa il punteggio sul definitivo 1-7.

Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì, ai campetti Antares di Siracusa, dove la Campipet ospiterà il Priolo, reduce da una sconfitta di misura (7-6) contro il Megara.