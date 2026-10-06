Calcio a 5, esordio vincente per la Campipet: 9 a 0 al Real Pachino

La Campipet parte con il piede giusto nel campionato di Serie C2 e conquista i primi tre punti della propria storia nella categoria. Dopo aver osservato il turno di riposo nella prima giornata, la formazione neroverde torna da Pachino con il bottino pieno, al termine di una gara chiusa con il risultato di 9-0.
La squadra guidata dal duo Castagnino-Agnello indirizza subito la sfida sui binari giusti, approfittando anche delle difficoltà numeriche della formazione di casa. La Campipet prende il controllo dell’incontro fin dalle prime battute e al termine della prima frazione di gioco è già avanti di nove reti.
Le marcature portano la firma di Riani, Paredes, autore di una doppietta, Slimani, protagonista di una tripletta, Boscarino, a segno due volte, e Genovese.
La seconda frazione, però, non ha praticamente inizio. La Real Pachino si ripresenta sul terreno di gioco con un numero di giocatori non sufficiente per consentire la regolare prosecuzione dell’incontro. Preso atto della situazione, il direttore di gara decreta il triplice fischio anticipato, sancendo così la vittoria della Campipet.
Per la formazione neroverde arrivano dunque i primi tre punti in Serie C2, in attesa dell’esordio casalingo.
Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 10 ottobre alle 15, al tensostatico della Cittadella dello Sport, dove gli aretusei ospiteranno lo Sporting Savio. I gelesi, con 6 punti conquistati nelle prime due giornate, viaggiano a punteggio pieno e occupano la vetta della classifica.