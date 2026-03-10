Calcio a 5, il Campipet batte il Villasmundo e vola in vetta alla classifica

Nella ripresa è ancora Riani a firmare il tris, ma il Villasmundo accorcia riportando il match in equilibrio emotivo. Il peso dei tre punti è enorme, soprattutto dopo il clamoroso tonfo della capolista Megara sul campo dell’Atletico Dragoni (7-1), e gli ultimi minuti diventano incandescenti. Il 2-4 di Luca sembra chiudere la contesa, ma le emozioni non sono finite: a blindare definitivamente il successo e il primo posto ci pensa il portiere Agnello, decisivo nel neutralizzare un tiro libero nel finale.

Con questo successo la Campipet sale in vetta a quota 39 punti, a +2 sul Megara fermo a 37. Terza la Libertas Canicattini (34), vittoriosa 7-2 in casa della Trombatore. A 32 punti sale la Futsal Pachino dopo il 10-4 rifilato al Priolo, mentre l’ultimo posto playoff è momentaneamente occupato dall’Atletico Dragoni a 31.

Nel secondo troncone della graduatoria, Priolo e Palazzolo restano a 25 punti (quest’ultimo sconfitto 10-7 dalla Canicattinese). La Leonzio sale a 24 dopo il 6-3 esterno sul Marzamemi, mentre il Villasmundo rimane a 21. Chiudono la classifica: Canicattinese a 14, San Paolo a 11 (turno di riposo), Marzamemi a 5 e Trombatore a 1.

Prossimo turno: appuntamento da non perdere venerdì alle 21:00 al tensostatico della Cittadella dello Sport, dove la Campipet ospiterà l’Atletico Dragoni in un match dal profumo di alta classifica.

Vittoria pesante quella conquistata sabato dalla Campipet sul campo del Villasmundo. La gara non era iniziata nel migliore dei modi per gli aretusei, subito puniti dal vantaggio dei padroni di casa. La reazione però non si è fatta attendere: la squadra guidata dal duo Castagnino–Caruso ha ribaltato il risultato già nel primo tempo grazie alle reti di Riani e Genovese.