Calcio a 5, il Città di Melilli batte 9-3 il Mascalucia

Grande prova dei ragazzi di Mister Passanisi che tra le mura amiche superano per 9-3 i pari età del Mascalucia, conquistando altri 3 punti preziosi.
Dopo un primo tempo che si chiude sul risultato di 4-1 per i padroni di casa, i ragazzi di Mister Passanisi rientrano in campo cercando di mettere il risultato al sicuro, partita dai ritmi alterni che lascia spazio all’ingresso in campo degli Under 17.
La formazione Melillese si gode il risultato ma sa bene che il campionato è ancora lungo e difficile.
