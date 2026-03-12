Calcio a 5, il Città di Melilli chiude al primo posto il campionato provinciale under 17

I Ragazzi di mister bosco concludono al primo posto in classifica la prima fase del campionato provinciale Under 17un percorso di marcia straordinario che con 11 vittorie di fila consegna il primato della classifica ai giovani nero verdi.

Un cammino fatto di prestazioni convincenti, spirito di squadra e grande determinazione, che proietta ora i ragazzi del Città di Melilli verso la seconda fase del campionato. In semifinale i nostri ragazzi affronteranno il Real Palazzolo quarto classificato, in una gara che si disputerà al Palavillasmundo. Nell’altra semifinale si sfideranno Villasmundo e Futsal Ferla.

Mister Bosco si ritiene soddisfatto del gioco e della grinta dimostrata dai suoi ragazzi ma sa bene che ora inizia la fase più difficile, perché le partite dei Play off sono diverse da quelle del girone, si giocheranno partite “secche” ed i dettagli faranno la differenza.