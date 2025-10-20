Calcio a 5, il Città di Melilli schiaccia l’Arcobaleno Ispica 6-1

Esordio con vittoria per il Città di Melilli nel campionato Under 19 Nazionale. I ragazzi guidati da mister Passanisi hanno superato per 6-1 l’Arcobaleno Ispica, conquistando i primi tre punti stagionali davanti al pubblico di casa.

Il match, inizialmente equilibrato, si è chiuso nel primo tempo con un vantaggio minimo di 1-0 per i padroni di casa. Nel secondo tempo, però, i giovani melillesi hanno cambiato passo, imponendo il loro ritmo e dilagando fino al 6-0, prima che l’Ispica riuscisse a segnare il gol della bandiera nei minuti finali.

La formazione melillese può quindi godersi il primo successo stagionale, ma lo sguardo è già rivolto alla prossima sfida, decisiva per consolidare le ambizioni di classifica.