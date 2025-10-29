Calcio a 5, il Città di Melilli supera l’Adrano ai rigori

È stata una vera e propria battaglia sportiva quella andata in scena al tensostatico di Adrano, dove il Città di Melilli ha conquistato il passaggio del turno nei trentaduesimi di finale di Coppa della Divisione, superando l’Adrano C5 ai calci di rigore dopo una gara dalle mille emozioni.

Il match si è subito acceso, offrendo agonismo e spettacolo: un’espulsione per parte, quattro legni colpiti dal Melilli e un numero infinito di occasioni da entrambe le squadre. Nonostante l’intensità e le numerose opportunità create, il primo tempo si è chiuso con i padroni di casa avanti 6-3, lasciando il Melilli a inseguire.

Nel secondo tempo i ragazzi melillesi non si sono arresi, continuando a spingere con determinazione. A due minuti e quarantacinque secondi dalla fine, sotto di tre reti, la squadra ha tentato il tutto per tutto schierando il portiere di movimento: una scelta coraggiosa che ha dato i suoi frutti. Con cuore e grinta, il Melilli è riuscito a rimontare fino al 10-11, ma un calcio d’angolo ben eseguito dagli avversari ha riportato la parità a soli 35 secondi dal termine.

La sfida si è decisa ai calci di rigore, dove il protagonista assoluto è stato Fichera, autore di due parate consecutive che hanno consegnato la vittoria al Città di Melilli e il pass per il turno successivo.

Da sottolineare anche l’ottima prova dei giovani Brancato, Scuderi e Raffagnino, a conferma della crescita costante del progetto sportivo melillese, che continua a valorizzare i talenti locali e a raccogliere risultati importanti.