Calcio a 5, il Città di Melilli U17 è campione provinciale per il secondo anno consecutivo

Grande soddisfazione in casa del città del Melilli per la conquista, per il secondo anno consecutivo, del titolo di Campione provinciale under 17.

Davanti ad un pubblico numeroso i ragazzi di mister si sono imposti contro i pari età del Villasmundo conquistando, al termine di una molto combattuta, il titolo di campioni provinciali.

Per chi ha assistito alla partita, si è capito sin da subito che non si trattava solo di una finale play off ma di un vero e proprio derby. Il Città di Melilli che si è presentato con una formazione rimaneggiata, ha cercato di imporre sin da subito il proprio ritmo, giocando un calcio fluido, intenso e spettacolare, capace di mettere in difficoltà gli avversari in ogni zona del campo ma allo stesso tempo cercando di non sprecare le energie, a causa dei pochi cambi a disposizione.

Nel finale, come ogni derby che si rispetti, non sono mancati momenti di tensione: qualche attrito di troppo ed interventi duri che hanno costretto il direttore di gara a ricorrere all’uso dei cartellini. Episodi che raccontano tutta l’intensità di una sfida sentita ma che non devono oscurare il talento e la passione di entrambe le squadre.

La formazione Melillese si gode il risultato ma dovrà tornare subito ad allenarsi in attesa di conoscere la squadra che affronterà per il cammino verso le “final four”.