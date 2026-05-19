Calcio a 5, la Campipet batte il Marzamemi e conquista la C2

La Campipet chiude una stagione straordinaria con un’ultima prova di forza: 14-1 sul Marzamemi, altri tre punti che portano il totale a 53, nonostante le penalizzazioni complessive di 5 punti. Un percorso netto, convincente, che consegna ai neroverdi il primo posto matematico e la promozione diretta in Serie C2.

Al triplice fischio arrivano le parole di mister Marco Castagnino, alla sua prima esperienza in panchina: “Buona la prima! Da calciatore ho vissuto diverse esperienze, ma questa è stata la mia primissima da allenatore. Non è stato semplice gestire un gruppo in cui molti non avevano mai giocato a calcio a 5 se non a livello amatoriale. L’ottimo materiale umano ci ha permesso, passo dopo passo, di entrare in quest’ottica: acquisire la mentalità giusta, allenarci con regolarità, crescere insieme. Adesso il nostro obiettivo è non essere una meteora, ma diventare una realtà solida e un punto di riferimento per il futsal aretuseo nelle categorie più importanti. Vogliamo avvicinare i giovanissimi a questo sport e aiutarli a crescere affiancandoli a giocatori d’esperienza, per farli innamorare di una disciplina che non deve essere vista come un surrogato del calcio a 11.”

Queste invece le dichiarazioni di Federico Campisi, ideatore e fondatore di questa giovane realtà: “Campipet Futsal nasce dalla mia fame e continua voglia di mettermi in gioco, poco meno di 2 anni fa ho subìto un grave infortunio articolare in campo che non mi ha permesso di continuare a giocare, ed è lì che ho deciso di far necessità virtù. ‘La squadra del popolo’ è nata appena 9 mesi fa ed ha già conquistato il suo primo titolo, godiamoci il momento e restiamo con i piedi per terra, consapevoli comunque di avere un progetto ambizioso e duraturo, dedichiamo questa vittoria alle nostre famiglie e ad i nostri tifosi”.

Una cavalcata trionfale, costruita con lavoro, identità e ambizione. La Campipet è pronta a scrivere la sua nuova storia in C2.