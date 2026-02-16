Ultime news

Serie D

Calcio a 5, la Campipet non si ferma: travolta la Canicattinese

Settima vittoria consecutiva che consente alla formazione siracusana di restare in scia ad appena un punto dal Megara capolista

La Campipet festeggia un successo

Settima vittoria consecutiva che consente alla formazione siracusana di restare in scia ad appena un punto dal Megara capolista

Campipet travolgente: 5-0 alla Canicattinese e settima vittoria consecutiva nel campionato di serie D. Prosegue senza frenate la marcia della Campipet, che centra la settima vittoria consecutiva e consolida il secondo posto in classifica, mantenendosi ad una sola lunghezza dal Megara capolista.

La formazione neroverde guidata dal duo Castagnino–Caruso supera la Canicattinese con un netto 5-0, grazie alle reti di Luca, Ricupero, Boscarino (autore di una doppietta) e Azzarelli. In vetta resta il Megara con 31 punti, reduce dal successo interno per 10-8 sul Priolo. A quota 30 insegue proprio la Campipet. Terzo posto per l’Atletico Dragoni (28), vittorioso 8-0 sulla Trombatore. A 25 punti si trovano Priolo e Libertas Canicattini, quest’ultima vincente 6-0 a tavolino sul Marzamemi per mancata presentazione della squadra ospite.
Appena fuori dalla zona playoff la Futsal Pachino (23), che supera 9-5 il San Paolo. Seguono Palazzolo (19), sconfitto 3-8 in casa dalla Leonzio, Villasmundo e Leonzio a 18 punti. Chiudono la graduatoria San Paolo e Canicattinese a 11, Marzamemi a 5 e Trombatore a 1. La Campipet tornerà in campo venerdì 20 febbraio per la 15ª giornata: appuntamento al centro sportivo Sun Club, ospiti del Priolo.


