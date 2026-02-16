Calcio a 5, la Campipet non si ferma: travolta la Canicattinese

Campipet travolgente: 5-0 alla Canicattinese e settima vittoria consecutiva nel campionato di serie D. Prosegue senza frenate la marcia della Campipet, che centra la settima vittoria consecutiva e consolida il secondo posto in classifica, mantenendosi ad una sola lunghezza dal Megara capolista.

La formazione neroverde guidata dal duo Castagnino–Caruso supera la Canicattinese con un netto 5-0, grazie alle reti di Luca, Ricupero, Boscarino (autore di una doppietta) e Azzarelli. In vetta resta il Megara con 31 punti, reduce dal successo interno per 10-8 sul Priolo. A quota 30 insegue proprio la Campipet. Terzo posto per l’Atletico Dragoni (28), vittorioso 8-0 sulla Trombatore. A 25 punti si trovano Priolo e Libertas Canicattini, quest’ultima vincente 6-0 a tavolino sul Marzamemi per mancata presentazione della squadra ospite.

Appena fuori dalla zona playoff la Futsal Pachino (23), che supera 9-5 il San Paolo. Seguono Palazzolo (19), sconfitto 3-8 in casa dalla Leonzio, Villasmundo e Leonzio a 18 punti. Chiudono la graduatoria San Paolo e Canicattinese a 11, Marzamemi a 5 e Trombatore a 1. La Campipet tornerà in campo venerdì 20 febbraio per la 15ª giornata: appuntamento al centro sportivo Sun Club, ospiti del Priolo.