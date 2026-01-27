Calcio a 5, la Campipet passa 4-3 a Solarino e resta in scia delle prime

Successo pesante in trasferta per la Campipet, che supera 4-3 il San Paolo Solarino nella 12ª giornata del campionato di Serie D di calcio a 5 e rimane agganciata al gruppo di testa, in attesa del recupero di mercoledì contro la Leonzio.

La formazione neroverde, guidata dal duo Castagnino–Caruso, domina la prima frazione di gioco: Bongiorno, Boscarino, Azzarelli e Ricupero firmano il parziale di 0-4, accompagnato da diverse altre occasioni nitide che avrebbero potuto chiudere ulteriormente i conti già nei primi 30 minuti.

Nella ripresa il punteggio resta congelato fino alla metà del tempo, nonostante le rotazioni. Poi arriva la reazione d’orgoglio del San Paolo: i padroni di casa falliscono un rigore colpendo il palo, ma trovano comunque tre reti in rapida successione che riaprono il match. Nel finale la Campipet soffre ma resiste, portando a casa un 3-4 fondamentale per la classifica.

Il turno conferma Megara (9-2 a Marzamemi) e Priolo (7-4 sul Villasmundo) in vetta a quota 25. L’Atletico Dragoni rallenta, sconfitto a sorpresa dalla Canicattinese (4-3) e fermo a 22. La Campipet sale a 21 punti con una gara da recuperare. A 19 seguono Palazzolo (battuto 6-9 in casa dalla Futsal Pachino) e Libertas Canicattini (vittoriosa 11-2 sul campo della Leonzio). Poi Futsal Pachino 17, Leonzio e Villasmundo 15, San Paolo e Canicattinese 11, Marzamemi 6 e Trombatore (a riposo) con 1 punto.

Prossimo appuntamento per la Campipet: mercoledì 28, al tensostatico della Cittadella dello Sport, per il recupero contro la Leonzio.e resta in scia delle prime

