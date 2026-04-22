Calcio a 5, la Campipet prova l’allungo decisivo

Successo pesantissimo quello conquistato dalla Campipet sul campo di Pachino. Una vittoria che vale doppio: arrivata in trasferta, contro una delle squadre più in forma del momento e capace, nelle ultime settimane, di risalire fino al terzo posto.
La Futsal Pachino parte forte e chiude il primo parziale avanti 2-1, con il momentaneo pari neroverde firmato da Riani. Nella ripresa la Campipet cambia marcia: Genovese ristabilisce l’equilibrio, Azzarelli completa la rimonta e Boscarino – ancora una volta decisivo – sigla il 2-4 che indirizza la gara. Nel finale i padroni di casa accorciano sul 3-4, ma il risultato non cambia.
Con questi tre punti la Campipet sale a quota 47 e stacca la Libertas Canicattini, ferma a 44 dopo il turno di riposo. La Futsal Pachino, che ha una gara in più, resta a 42. A 38 c’è il Megara, frenato sull’8-8 dal Palazzolo. Il Priolo consolida il quinto posto salendo a 37 grazie al 4-6 esterno sulla Canicattinese, mentre l’Atletico Dragoni insegue a 34 con una partita in meno dopo il netto 0-14 rifilato alla Leonzio.
Restano ancora in corsa per un posto playoff – seppur con margini ridotti – il Palazzolo a 32 e il Villasmundo a 31, vittorioso 4-9 sul campo del San Paolo. A chiudere la graduatoria: Leonzio 27, Canicattinese 23, San Paolo 13, Marzamemi 8 (vittorioso 17-8 sulla Trombatore) e Trombatore a 7.
La Campipet tornerà in campo venerdì 24 aprile alle 21, al Tensostatico della Cittadella dello Sport, dove capitan Latina e compagni ospiteranno il Palazzolo in un match che può pesare ancora molto sulla corsa al vertice di questo combattuto campionato di serie D.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni