Calcio a 5, la Campipet torna a vincere

I ragazzi del duo Castagnino-Caruso arrivavano all’incontro con la doppia consapevolezza di dover dare un segnale al campionato dopo i due stop consecutivi e di avere davanti un avversario di livello che, non per caso, occupava la seconda posizione in classifica.

Gli aretusei partono subito col piglio giusto e si portano avanti col diagonale mancino di Midolo nei primi minuti di gara. Com’era lecito aspettarsi arriva la reazione dei padroni di casa ma sono ancora gli ospiti a timbrare il cartellino con desto al volo di Riani che si insacca alle spalle dell’estremo difensore biancorosso. Prima del duplice fischio arriva la rete della Libertas che manda in archivio il primo tempo sul risultato di 1-2.

Nella seconda frazione di gioco la gara continua a mantenere le attese regalando tensione e spettacolo. I padroni di casa colpiscono due legni ma sono gli ospiti a passare con Boscarino che con in azione manovrata chiude il triangolo con Riani e mette dentro la palla dell’1-3 Campipet.

Ma un po’ l’irruenza dei ragazzi siracusani, un po’ di mestiere da parte dei canicattinesi fa sì che gli ospiti raggiungano sempre troppo precocemente il quinto fallo che dà la possibilità dei tiri liberi: col primo arriva il 2-3 casalingo che infiamma i minuti finali. Ma nel successivo torna in cattedra il numero 12 neroverde Sapienza che devia in angolo il tiro libero dei padroni di casa che, dopo oltre 5 minuti di recupero concessi dal direttore di gara, devono arrendersi: i 3 punti vanno a Siracusa.

Questo risultato – insieme ad altri maturati in questo turno particolarmente interessante – contribuisce sensibilmente a rimescolare ancora di più la classifica che vede ben 8 squadre su 13 raccolte in 4 punti.

In vetta a 16 punti abbiamo il quartetto composto da Dragoni che agguantano il Palazzolo battendolo a domicilio per 5-6, il Megara che sempre in trasferta la spunta per 7-8 a Pachino ed il Priolo che si impone per 2-7 a Marzamemi. Quindi abbiamo la Libertas Canicattini ferma a quota 15, mentre in piena zona playoff Futsal Pachino a 13 ed il duo Campipet e Leonzio (gara col Villasmundo rinviata a causa della pioggia) a 12 punti. Nel secondo troncone della graduatoria troviamo il San Paolo a 8 (7-3 alla Trombatore), Canicattinese a 6 (che ha osservato il turno di riposo), Marzamemi e Villasmundo a 3 e chiude sempre la Trombatore a 1.

Alla ripresa del campiona la nona giornata metterà di fronte – in un altro scontro diretto – la Campipet alla Futsal Pachino. Appuntamento venerdì 2 gennaio alla Cittadella dello Sport.