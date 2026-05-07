Calcio a 5, la Campipet travolge la Leonzio: neroverdi a 120′ dalla C2

Vittoria senza storia per la Campipet, che lunedì sera a Lentini supera la Leonzio con un netto 4-16 e compie un altro passo decisivo verso la promozione in C2. Gara mai in discussione per la squadra del duo Castagnino‑Caruso, avanti già nella prima metà di gara e capace di dilagare fino al 60’.

Protagonisti assoluti della serata Genovese, autore di un poker, e Boscarino, che firma una tripletta e sale a 29 gol stagionali. A segno anche Azzarelli, Luca e Ricupero (doppiette per tutti), oltre a Riani, Latina e Bongiorno.

Con questo successo la Campipet sale a 53 punti, considerando i 5 di penalizzazione, e mantiene il vantaggio di +3 sulla Libertas Canicattini, che a sua volta vince nettamente in trasferta contro il Palazzolo (4-15).

Alle loro spalle si muove il Megara, che supera il San Paolo (3-15) e aggancia il terzo posto a quota 44, scavalcando la Futsal Pachino ferma a 42 per il turno di riposo.

Resta apertissima la corsa all’ultimo posto playoff: Atletico Dragoni (3-9 a Marzamemi) e Priolo (10-1 sulla Trombatore) salgono entrambe a 40. Seguono Villasmundo a 37, Palazzolo 32, Leonzio 27, Canicattinese 23, San Paolo 12, Trombatore 10 e Marzamemi 8.

Penultima giornata venerdì 8 maggio, alle 21, al tensostatico della Cittadella dello Sport: la Campipet ospita il San Paolo in un match che potrebbe avvicinare definitivamente i neroverdi alla C2.