Calcio a 5, la Rari Nantes non sbaglia all’esordio

La Rari Nantes Calcio a 5 non sbaglia all’esordio nel campionato di C2 e porta a casa i primi 3 punti della stagione. Vittoria per 4-2 contro il Noto, grazie a una doppietta di Benvenuto e alle reti di Genovese e Zocco, con un primo tempo chiuso sull’1-0. Nella ripresa la formazione siracusana allunga fino al 4-0, prima di subire due reti nel finale (uno su tiro libero e uno su rigore).

Prestazione solida, gruppo compatto e tanta voglia di fare bene. Ora testa alla prossima sfida con la Rari Nantes impegnata nella prima trasferta stagionale, sul campo del Vittoria.