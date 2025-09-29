Un Oro, un Argento e un Bronzo ai Campionato Mondiali di Beidaihe (Cina)

Ospite Vincenzo Maiorca, Nazionale Italiana Pattinaggio

Ultime news

1 minuto di lettura
Serie C2

Calcio a 5, la Rari Nantes non sbaglia all’esordio

Battuto il Noto con il punteggio di 4-2. Primo tempo in equilibrio, poi nella ripresa l'allungo della Rari Nantes prima della reazione finale del Noto

La sfida tra Rari Nantes e Noto

Battuto il Noto con il punteggio di 4-2. Primo tempo in equilibrio, poi nella ripresa l'allungo della Rari Nantes prima della reazione finale del Noto

1 minuto di lettura

La Rari Nantes Calcio a 5 non sbaglia all’esordio nel campionato di C2 e porta a casa i primi 3 punti della stagione. Vittoria per 4-2 contro il Noto, grazie a una doppietta di Benvenuto e alle reti di Genovese e Zocco, con un primo tempo chiuso sull’1-0. Nella ripresa la formazione siracusana allunga fino al 4-0, prima di subire due reti nel finale (uno su tiro libero e uno su rigore).

Prestazione solida, gruppo compatto e tanta voglia di fare bene. Ora testa alla prossima sfida con la Rari Nantes impegnata nella prima trasferta stagionale, sul campo del Vittoria.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni