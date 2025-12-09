Calcio a 5, la spunta il Megara ma la Campipet non meritava la sconfitta

Secondo stop consecutivo per i ragazzi del duo Castagnino-Caruso, ma quello di venerdì scorso alla Cittadella dello Sport ha avuto un copione ben diverso rispetto alla trasferta di Carlentini.
I neroverdi siracusani scendono in campo con determinazione e, nonostante l’iniziale svantaggio, riescono a ribaltare la situazione in pochi minuti grazie alla doppietta di Azzarelli. La solita zavorra del quinto fallo prematuro pesa però sul finale di primo tempo: i megaresi sfruttano il tiro libero e fissano il parziale sul 2-2.
Nella ripresa la partita resta vibrante e combattuta. La Campipet costruisce diverse occasioni per riportarsi avanti, ma spreca troppo sotto porta. Nel momento di maggiore pressione dei padroni di casa, una decisione discutibile del direttore di gara spiana la strada al Megara: a cinque minuti dal termine gli ospiti colpiscono in ripartenza per il 2-3.
La Campipet prova il tutto per tutto con il portiere di movimento, ma subisce anche il quarto sigillo ospite. A rendere meno amaro il finale ci pensa Pulvirenti, che allo scadere trova il diagonale del 3-4 definitivo.
Dopo la 6ª giornata, con questo successo il Megara resta al comando con 13 punti, in coabitazione con Palazzolo (14-4 sulla Trombatore) e Futsal Pachino (6-5 sul Villasmundo). A quota 12 la Libertas Canicattini, vittoriosa 4-3 nello scontro diretto con l’Atletico Dragoni, fermo a 10 insieme al Futsal Priolo (12-5 in casa della Leonzio).
La Campipet resta a 9 punti, appaiata alla Leonzio, e osserverà il turno di riposo nel prossimo weekend. A 5 sale il San Paolo (8-3 alla Canicattinese), mentre chiudono la graduatoria Canicattinese, Villasmundo e Marzamemi a 3 punti, con la Trombatore fanalino di coda a quota 1.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
