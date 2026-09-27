Calcio a 5, l’Holimpia saluta la Coppa Divisione, passa il Melilli

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L’Holimpia di calcio a 5 saluta la Coppa Divisione dopo aver perso per 3 a 0 contro il città di Melilli dopo aver perso anche all’andata per 2-1.

“È stata una partita simile a quella dell’andata, ma oggi purtroppo abbiamo avuto un approccio un po’ sbagliato, sottotono. Questo ha permesso agli avversari di avere maggiori possibilità di giocare secondo le loro caratteristiche – il commento di mister Armenio –. La verità è che abbiamo affrontato una squadra forte e rodata, e sono comunque molto contento perché questa sfida ci ha permesso di mettere minuti nelle gambe e di entrare sempre più nell’ottica di quello che ci aspetta in campionato. Siamo di fronte a una categoria importante e abbiamo affrontato una squadra di Serie A2, con un passato importante. Nonostante questo, a tratti abbiamo espresso anche un buon gioco. Oggi, però, sono state sicuramente più numerose le cose negative, probabilmente anche a causa del momento della nostra preparazione. Abbiamo terminato la preparazione giovedì, venerdì abbiamo svolto la rifinitura e oggi siamo scesi in campo. È normale, quindi, avere ancora tanta pesantezza nelle gambe da smaltire. Abbiamo svolto una preparazione intensa, fatta in maniera oculata, importante e attenta, e adesso stiamo piano piano progredendo, lavorando per affinare tutto ciò che ci servirà durante il campionato. Le aspettative fanno ben sperare. Ci sono tanti spiragli e soprattutto ampi margini di miglioramento. Adesso, terminata la preparazione, avremo tempo per lavorare intensamente e per attenzionare tutte quelle piccole cose che devono essere migliorate. Per il resto, usciamo dalla Coppa a testa alta. Abbiamo affrontato una squadra di alto livello e, nonostante la differenza di categoria e di esperienza, abbiamo dimostrato di essere sempre rimasti in partita. Lo dicono anche i risultati delle due gare, sia all’andata che al ritorno. Va bene così. Andiamo avanti, continuiamo a lavorare e piano piano cercheremo di sistemare tutto ciò che serve per farci trovare pronti per domenica pomeriggio”.

Alle 16, infatti, inizierà il campionato che li vedrà affrontare il Bernalda Futsal al Pala Pino Corso.