Calcio a 5, l’Holimpia Siracusa ingaggia Nicolò Ferrara

Ancora un colpo in entrata per l’Holimpia Siracusa, che si assicura le prestazioni sportive di Nicolò Ferrara. Si tratta di un laterale/centrale classe 2006, che approda a Siracusa dopo le esperienze con il Manfredonia tra serie A, A2 Élite e settore giovanile.

Giocatore tecnico, veloce e dotato di ottimo dribbling, Nicolò Ferrara si distingue per la capacità di impostare il gioco, la competitività e la professionalità dentro e fuori dal campo.





Fuori dal parquet è il primo a fare gruppo e portare entusiasmo nello spogliatoio, sempre con il massimo impegno quando si tratta di lavorare. Nel Manfredonia ha giocato anche con la squadra under 19 nel 2023-24 e 2024-25, realizzando nella scorsa stagione 17 gol e arrivando ai quarti di finale di Coppa Italia. L’anno precedente 15 reti in Under 19 e una in A2 Elite.