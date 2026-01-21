Ultime news

1 minuto di lettura
Serie D

Calcio a 5, l’umidità rallenta la corsa della Campipet: gara sospesa dopo 40 secondi

Il direttore di gara ha infatti constatato che il terreno di gioco reso scivoloso dall’eccessiva umidità

La formazione della Campipet

Il direttore di gara ha infatti constatato che il terreno di gioco reso scivoloso dall’eccessiva umidità

1 minuto di lettura

Turno casalingo per la Campipet, che venerdì al tensostatico della Cittadella dello Sport avrebbe dovuto affrontare la Leonzio. L’incontro, però, è durato appena 40 secondi: il direttore di gara ha infatti constatato che il terreno di gioco reso scivoloso dall’eccessiva umidità, non garantiva le condizioni minime di sicurezza per i giocatori. La partita sarà recuperata in data da destinarsi.

Nel frattempo, la classifica registra movimenti importanti nelle zone alte. Vincono secondo pronostico il Megara (8-2 sul San Paolo), i Dragoni (13-1 sul Marzamemi) e il Priolo (3-8 a Rosolini contro la Trombatore), tutte ora a quota 22 punti. A 19 sale il Palazzolo, che si rilancia superando la Libertas Canicattini a domicilio per 3-2. Resta ferma a 18 la Campipet, mentre la Libertas Canicattini a 16 viene avvicinata dal Villasmundo che sale a 15 grazie al 6-0 sulla Canicattinese. A 15 punti anche la Leonzio, mentre la Futsal Pachino rimane a 14 dopo il turno di riposo.

Nella parte bassa della graduatoria tutto invariato: San Paolo a 11, Canicattinese a 8, Marzamemi a 6 e Trombatore a 1 punto. La squadra guidata dai mister Castagnino e Caruso tornerà in campo sabato alle 15:30 sul parquet del San Paolo.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo

© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni

Le notizie più lette di oggi