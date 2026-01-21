Calcio a 5, l’umidità rallenta la corsa della Campipet: gara sospesa dopo 40 secondi

Turno casalingo per la Campipet, che venerdì al tensostatico della Cittadella dello Sport avrebbe dovuto affrontare la Leonzio. L’incontro, però, è durato appena 40 secondi: il direttore di gara ha infatti constatato che il terreno di gioco reso scivoloso dall’eccessiva umidità, non garantiva le condizioni minime di sicurezza per i giocatori. La partita sarà recuperata in data da destinarsi.

Nel frattempo, la classifica registra movimenti importanti nelle zone alte. Vincono secondo pronostico il Megara (8-2 sul San Paolo), i Dragoni (13-1 sul Marzamemi) e il Priolo (3-8 a Rosolini contro la Trombatore), tutte ora a quota 22 punti. A 19 sale il Palazzolo, che si rilancia superando la Libertas Canicattini a domicilio per 3-2. Resta ferma a 18 la Campipet, mentre la Libertas Canicattini a 16 viene avvicinata dal Villasmundo che sale a 15 grazie al 6-0 sulla Canicattinese. A 15 punti anche la Leonzio, mentre la Futsal Pachino rimane a 14 dopo il turno di riposo.

Nella parte bassa della graduatoria tutto invariato: San Paolo a 11, Canicattinese a 8, Marzamemi a 6 e Trombatore a 1 punto. La squadra guidata dai mister Castagnino e Caruso tornerà in campo sabato alle 15:30 sul parquet del San Paolo.