Calcio a 5, prima vittoria in Serie B per l’Holimpia Siracusa

Sport · Futsal

Arriva finalmente la prima vittoria in Serie B nazionale di futsal per l’Holimpia Siracusa, che supera il Pisticci per 4-3 al termine di una gara ricca di emozioni. Gli aretusei sbloccano subito il risultato con Stentati, bravo a finalizzare uno schema su calcio d’angolo, ma gli ospiti reagiscono e riescono a chiudere il primo tempo in vantaggio per 1-3.

Nella ripresa l’Holimpia cambia marcia e trova la forza di rimontare: ancora Stentati e poi Bonaccorsi riportano il punteggio sul 3-3. I padroni di casa ci credono fino alla fine e, a quattro minuti dal termine, è Tringali a firmare il gol del definitivo 4-3, regalando agli aretusei una vittoria preziosissima e i primi tre punti del campionato.

Arriva finalmente la prima vittoria in Serie B nazionale di futsal per l’Holimpia Siracusa, che supera il Pisticci per 4-3 al termine di una gara ricca di emozioni. Gli aretusei sbloccano subito il risultato con Stentati, bravo a finalizzare uno schema su calcio d’angolo, ma gli ospiti reagiscono e riescono a chiudere il primo tempo in vantaggio per 1-3.

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Le parole di Thomas Stentati a fine gara: “Era fondamentale conquistare questi tre punti soprattutto dopo tre sconfitte consecutive la vittoria contro il pisticci ci dà morale e fiducia perché sappiamo quanto sia importante riuscire a sbloccarsi e ritrovare serenità dopo un periodo difficile è stata una partita combattuta ma siamo riusciti a portarla a casa grazie alla voglia di lottare e alla determinazione del gruppo la stagione è ancora lunga e dobbiamo credere nelle nostre qualità. Sono molto contento di questo inizio di stagione e degli 8 gol raggiunti ma la cosa che mi fa più piacere è riuscire ad aiutare la squadra la doppietta contro il Pisticci è stata importante, soprattutto perché è arrivata in una partita in cui avevamo bisogno di vincere e ritrovare fiducia. A livello personale cerco di dare sempre il massimo e di farmi trovare pronto ma quello che conta davvero è il risultato del gruppo. Adesso dobbiamo continuare a lavorare restare uniti e cercare di dare continuità a questa vittoria perché sappiamo che possiamo fare bene e vogliamo dimostrarlo già dalle prossime partite”.