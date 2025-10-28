Calcio a 5, primo punto per il Città di Melilli

Dopo quattro giornate arriva il primo punto per il Città di Melilli, che pareggia 4-4 sul campo del Laborvetro CLN CUS Molise. Una gara ricca di emozioni e carattere: i neroverdi, sotto di due reti, hanno reagito con orgoglio e determinazione riuscendo a ribaltare il risultato.

Alla fine arriva solo un punto, che lascia un po’ di amaro in bocca ad entrambe le formazioni, ma la prestazione resta di grande spessore. Match intenso e combattuto, con ben otto cartellini gialli a testimonianza dell’agonismo visto in campo.

Il gol di Bocci, autore del momentaneo 3-4, aveva illuso i melillesi di poter conquistare la prima vittoria stagionale, ma resta la consapevolezza di essere sulla strada giusta.

Il presidente Papale commenta con fiducia: “La squadra sta crescendo e i primi segnali sono già visibili. La classifica non ci sorride ancora, ma il gruppo è vivo e la fiducia aumenta. Stiamo andando nella direzione giusta.”