Calcio a 5, under 11 provinciale: Melilli batte 12 a 4 il Palazzolo

Grande prova dei ragazzi di Mister Bosco che tra le mura ospiti del Pala Grimaldi superano per 12- 4 i pari età del Palazzolo, conquistando i primi 3 punti.

Una bella partita che parte subito in salita per i Melillesi ma i ragazzi di Mister Bosco sono bravi a trovare la giusta posizione in campo ed il giusto spirito per riprendere la partita e mettere il risultato in cassaforte.

Mister bosco è fiducioso delle potenzialità della squadra anche se sa bene che c’è ancora tanto da lavorare in quanto alcuni ragazzi sono nuovi e devono lavorare insieme per trovare la giusta intesa che li porterà ad avere buoni risultati.

Ora la formazione Melillese rispetterà il turno di riposo ed avrà un po’ di tempo in più per preparare la partita contri il Carlentini.