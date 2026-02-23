Calcio a 5, Under 19: il Città di Melilli continua la sua marcia verso i play-off

Colpo esterno pesantissimo per i ragazzi di mister Passanisi, che si impongono per 1-2 sul campo del , al termine di una gara dura ed intensa, combattuta fino all’ultimo secondo.

Una partita difficile, disputata tra due squadre che avevano bisogno di fare punti in vista della fase play-off.

I giocatori del città di Melilli sono scesi in campo con carattere e determinazione, bloccando le azioni offensive del Barcellona e riuscendo ad utilizzare i pochi spazi liberi lasciati dagli avversari.

Dopo un primo tempo combattuto, che si è chiuso sul risultato di 0-0, i Melillesi sono tornati in campo ancora più determinati, trovando due goal preziosissimi ma sul finale gli avversari sono riusciti ad andare in rete, riaprendo la partita e trasformando gli ultimi minuti in un assalto alla porta dei melillesi. Il Barcellona ha cercato il pareggio sfruttando il portiere di movimento ma l’estremo difensore del melilli ha chiuso la porta e blindato il risultato.

Tre punti fondamentali che permettono ai ragazzi del città di Melilli di conquistare il quinto risultato utile consecutivo e di portarsi a -1 dalla zona playoff. Un traguardo importante, frutto di lavoro, sacrificio e spirito di gruppo.

La formazione Melillese si gode il risultato ma deve tornare subito ad allenarsi perché domenica prossima giocherà in casa contro l’Adrano, secondo in classifica.