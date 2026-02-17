Calcio a 5, vittoria del Città di Melilli contro il Soverato Futsal

Una vittoria importante quella conquistata dal Città di Melilli, che dimostra come la squadra, quando schierata al completo, possa competere contro chiunque. Nonostante l’indisponibilità dell’attaccante Rizzo, contro il Soverato Futsal la squadra allenata da mister Batata ha mostrato grinta ed organizzazione, riuscendo a portare a casa tre punti preziosissimi e mantenendo viva la speranza di salvezza.

Questo successo conferma la forza del gruppo e la volontà di non arrendersi.

Un plauso va anche alle formazioni giovanili: l’Under 17 guidato da mister Bosco che consolida il primato in classifica battendo in trasferta il , mentre l’ – , allenata da mister Passanisi resta saldamente in zona play-off dopo la vittoria casalinga al Palavillasmundo contro la .

Un weekend felice che, con tre vittorie su tre, celebra il lavoro e la continua crescita del club Melilli in tutti i settori.

Il presidente Papale si ritiene soddisfatto del lavoro svolto dai suoi mister e dallo staff tecnico, sa bene che il percorso di crescita è ancora lungo, ma con questi buoni propositi sarà sicuramente un finale di stagione emozionante.