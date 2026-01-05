Calcio a 5, vittoria pesante per Campipet: superato il Futsal Pachino e aggancio al quinto posto

Successo di grande valore per la Campipet, che nel 9º turno di campionato supera il Futsal Pachino e compie un passo importante nella corsa playoff. Al tensostatico della Cittadella dello Sport i neroverdi si impongono al termine di una gara intensa e ricca di emozioni, soprattutto nella prima frazione.

L’avvio è un continuo botta e risposta: la Campipet passa in vantaggio per tre volte con Midolo, Bongiorno e Boscarino, ma in tutte le occasioni gli ospiti trovano l’immediato pareggio sfruttando le ripartenze. L’allungo decisivo arriva nel finale del primo tempo, quando ancora Boscarino e Midolo firmano le rispettive doppiette e fissano il parziale sul 5-3.

Nella ripresa la squadra dei tecnici Castagnino e Caruso gestisce il ritmo e crea diverse occasioni per chiudere definitivamente il match, senza però riuscire a concretizzare complice qualche imprecisione e gli interventi del portiere pachinese. Nel finale il Futsal Pachino accorcia le distanze, riaprendo la gara e aggiungendo tensione agli ultimi minuti, ma la Campipet difende il vantaggio fino al triplice fischio.

Con questa vittoria i neroverdi salgono a quota 15 punti, agganciando la Libertas Canicattini (a riposo nel turno) al quinto posto e superando proprio il Futsal Pachino, fermo a 13.

In vetta alla classifica resta il terzetto formato da Megara (11-4 sul Palazzolo), Dragoni (6-1 alla Leonzio) e Priolo (7-4 sulla Canicattinese), tutte a 19 punti. A 16 segue il Palazzolo. Nella parte centrale e bassa della graduatoria: Leonzio a 12, Villasmundo a 9 (6-3 sul San Paolo), San Paolo a 8, Canicattinese e Marzamemi a 6, con quest’ultimo vittorioso 6-5 sul campo della Trombatore, ancora ultima a 1 punto.

La Campipet tornerà in campo nel prossimo turno con la trasferta di Ferla contro il Palazzolo, in un match che promette spettacolo. Prima, però, spazio alla Coppa Trinacria: mercoledì 7 gennaio gli aretusei faranno visita al Priolo per l’esordio nella competizione.