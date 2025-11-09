Calcio a 7, due vittorie al debutto per i ragazzi di Inclusione in Movimento Siracusa

Esordio positivo per i ragazzi dell’Associazione Inclusione in Movimento Siracusa nel campionato di calcio a sette Dcps. Da questa stagione il sodalizio del Presidente Gaetano Migliore (affiliato ad AiCS) è stato “adottato” dal Siracusa calcio, formazione che milita nel campionato di serie C, che ha donato le maglie da gara con il classico colore azzurro. A Catania nella prima giornata , nella categoria terzo livello, sono arrivati due successi. Ma al di la’ del risultato, tanta la soddisfazione per i ragazzi che hanno vissuto un’altra significativa giornata di sport.

Intanto fervono i preparativi per la terza edizione di ” Together for inclusion”. L’evento si terrà il prossimo 15 dicembre alle ore 9,00 allo stadio Nicola De Simone. Un’ iniziativa all’insegna dell’impegno sociale che avra’ il culmine nella partita di calcio ‘inclusiva’ e che vedrà la presenza anche degli istituti scolastici. Dopo il compianto Toto’ Schillaci e Marco Amelia, c’è grande attesa per conoscere chi sarà il testimonial di questa nuova edizione.

“Noi lavoriamo sulle emozioni – racconta il presidente Gaetano Migliore -, posso dire che il nostro è un viaggio d’amore, perché quello che ci restituiscono i nostri ragazzi è sempre più di quanto diamo loro. Cerchiamo di fare tutto con passione e umiltà, e i riscontri che riceviamo sono estremamente positivi, a livello di istituzioni locali e di società civile in generale. Nei limiti del possibile, ci muoviamo a costo zero: da quest’anno abbiamo creato una bella collaborazione con la massima espressione calcistica a livello cittadino e siamo onorati di indossare i colori azzurri”.