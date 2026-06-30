Calcio, a Lillo Bonfatto la panchina del Melilli: esperienza e ambizione per la nuova stagione

L’APD Melilli riparte da Lillo Bonfatto. La società neroverde ha ufficializzato l’ingaggio del nuovo allenatore della Prima Squadra in vista della stagione 2026/27, affidando la guida tecnica a uno dei profili più autorevoli del panorama calcistico siciliano.

Una scelta che testimonia la volontà del club di proseguire nel proprio percorso di crescita con un progetto sempre più solido e ambizioso. Bonfatto arriva a Melilli forte di una carriera ricca di esperienza e, soprattutto, reduce da una stagione da protagonista assoluto: alla guida del Licata Calcio ha conquistato il Campionato di Eccellenza, risultato che gli è valso anche il prestigioso riconoscimento di Miglior Allenatore Siciliano della stagione 2025/26.

La dirigenza ha individuato nel tecnico l’uomo giusto per guidare una squadra chiamata a confermare le proprie ambizioni e a compiere un ulteriore salto di qualità, puntando su organizzazione, identità di gioco e valorizzazione del gruppo.

Le prime dichiarazioni del nuovo allenatore confermano l’entusiasmo con cui ha accolto questa nuova sfida.

«Ho avuto un’impressione molto positiva sulla realtà dell’APD Melilli. La serietà della società e la chiarezza del progetto sportivo che mi è stato presentato rappresentano per me punti importanti da cui partire. Anche il luogo mi è apparso accogliente e fortemente legato alla propria squadra: l’attenzione dell’Amministrazione Comunale mi ha dato l’idea di una comunità coesa, pronta a sostenere la squadra nel suo percorso.»

Parole che riflettono la sintonia nata fin dai primi incontri con la dirigenza e che alimentano l’entusiasmo dell’ambiente neroverde. Per l’APD Melilli l’arrivo di Bonfatto rappresenta molto più di un semplice cambio in panchina: è un investimento tecnico e progettuale, con l’obiettivo di consolidare la crescita della società e affrontare il nuovo campionato con rinnovate ambizioni.

Adesso la parola passa al campo. Con la programmazione della nuova stagione ormai entrata nel vivo, tifosi e società guardano con fiducia al futuro, certi che l’esperienza e le qualità di Lillo Bonfatto possano rappresentare un valore aggiunto nel cammino dell’APD Melilli.