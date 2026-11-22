Sport · De Simone

Il Siracusa supera il Ragusa per 1-0 allo stadio Nicola De Simone e conquista tre punti nella tredicesima giornata del girone I di Serie D. A decidere il derby è una rete di Milazzo al 40’ del primo tempo, al termine di una partita non particolarmente spettacolare, nella quale i padroni di casa hanno avuto il merito di sfruttare una delle poche occasioni costruite.

Il gol arriva a cinque minuti dall’intervallo. Dalloro si rende protagonista di una bella iniziativa sulla fascia destra, entra nel vivo dell’azione e costringe il portiere ospite alla respinta. Sulla ribattuta è Milazzo il più rapido di tutti ad arrivare sul pallone e a depositarlo in rete. Una rete che vale il vantaggio e, alla fine, anche la vittoria.

Il resto dell’incontro offre poche emozioni. Il Siracusa, una volta trovato il vantaggio, non riesce a costruire occasioni particolarmente significative per chiudere la partita, ma riesce comunque a gestire il risultato senza correre grandi rischi. Dall’altra parte, il Ragusa fatica a trovare spazi e non riesce a rendersi realmente pericoloso. Ne viene fuori una gara piuttosto bloccata, con poche opportunità da entrambe le parti e un ritmo che non regala particolari sussulti.

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Nel secondo tempo il risultato rimane così in bilico fino al termine, più per il margine minimo che per le effettive occasioni create dagli ospiti. Dopo quattro minuti di recupero, il triplice fischio dell’arbitro sancisce la vittoria degli azzurri. Non una prestazione destinata a essere ricordata per la qualità del gioco, dunque, ma una vittoria concreta. Il Siracusa trova il gol nel momento giusto, difende il vantaggio e porta a casa l’intera posta in palio.

La partita arriva inoltre all’indomani dell’annuncio di un nuovo innesto in rosa. La società ha ufficializzato l’acquisizione delle prestazioni sportive di Rocco Federico Creuso, portiere classe 2007 che nella prima parte della stagione ha giocato con la Nuova Igea Virtus, sempre nel girone I di Serie D. In precedenza aveva vestito anche la maglia della Nissa. Il giovane estremo difensore ha già svolto la rifinitura con i nuovi compagni e indosserà la maglia numero 99.

Archiviato il successo nel derby, per il Siracusa è già tempo di guardare al prossimo appuntamento, in trasferta allo stadio Granillo contro la Reggina.