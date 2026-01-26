Calcio, altra impresa del Priolo: espugnata Scordia

Ancora una vittoria per la formazione guidata da Maurizio Intagliata che grazie ad una prova di grande carattere ha espugnato il difficile campo dello Scordia. Gli etnei, che alla vigilia del big-match occupavano il terzo posto, hanno provato a dare filo da torcere al Priolo che però è stato solido in ogni reparto.

Gli ospiti hanno concesso poco e niente al team di Provenzano, chiudendo la partita con uno 0-1 che per certi versi poteva essere più largo. A decidere l’incontro è stata una rete del solito Ferla, bravo a trafiggere il portiere avversario con un forte tiro da fuori, nella prima frazione. Secondo tempo ricco di fasi concitate. Il Priolo chiuderebbe, infatti, il match ancora con Ferla, bravo di testa a trovare la rete, dopo un cross dal fondo di Cavallo. Con i rossoverdi che esultavano, l’assistente dell’arbitro annullava però il goal, tra le polemiche, ravvisando un fuorigioco molto discutibile. Nel finale poi un ulteriore colpo di scena, con un penalty concesso allo Scordia ma tirato alto da Bonaccorsi.

Due eventi che non hanno cambiato il volto di un match che ha regalato emozioni ai numerosi spettatori presenti, confermando la grande forza della squadra priolese, capace di portare i tre punti a casa nonostante le avversità.

Weekend positivo anche per il Priolo Futsal, che nel derby ha battuto 7-4 il Villasmundo e per il settore giovanile, con l’U15 Regionale Èlite che, pareggiando in casa della Katane Soccer, ha agganciato il terzo posto.