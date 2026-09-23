Calcio, altra sfida vinta per Christian Betto: è allenatore paralimpico

Sport · Figc

Dal ritorno in campo dopo un tumore cerebrale alla panchina. Per Christian Betto, calciatore siracusano, si apre un nuovo capitolo nel mondo del calcio paralimpico: il Settore Tecnico della FIGC ha certificato il conseguimento del titolo di Allenatore di calcio paralimpico.

Un traguardo che assume un significato particolare per Betto, protagonista negli ultimi anni di un percorso che lo ha riportato prima alla vita sportiva e poi fino alla Nazionale italiana di calcio paralimpico. Oggi, con la nuova qualifica, la sua esperienza può diventare anche uno strumento da mettere a disposizione di altri atleti.

Betto è tesserato con Siracusa for Inclusion, il progetto sviluppato dall’ASD Inclusione in Movimento Siracusa, realtà impegnata nel calcio paralimpico e inserita nel circuito della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC. Il progetto è stato presentato ufficialmente anche allo stadio Nicola De Simone e coinvolge atleti siracusani in un percorso sportivo strutturato.

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Il nuovo titolo arriva dopo un cammino personale segnato da una difficile prova. Betto ha infatti affrontato un tumore cerebrale e, una volta superata la fase più delicata, ha trovato nel calcio uno degli strumenti attraverso cui ripartire. È tornato a giocare e, passo dopo passo, è arrivato a confrontarsi con il livello nazionale del movimento paralimpico.

A luglio è arrivata anche la convocazione nella Nazionale italiana CP. Insieme a lui è stato convocato un altro atleta di Siracusa for Inclusion, Simone Caldarera. Dal 23 al 26 luglio i due siracusani hanno partecipato a uno stage della rappresentativa azzurra all’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, esperienza che Betto ha definito “unica”.

Ora un’altra svolta, con il passaggio dal ruolo di giocatore a quello di tecnico. Il corso organizzato dal Settore Tecnico della FIGC per l’abilitazione ad Allenatore di calcio paralimpico prevede una formazione specifica sulle metodologie di allenamento degli atleti con disabilità, con una parte generale e una parte dedicata alle diverse aree del calcio paralimpico.

Per Betto, quindi, non si tratta soltanto di aggiungere una qualifica al proprio percorso sportivo. La nuova veste di allenatore gli permette di trasformare ciò che ha vissuto sul campo in competenze da trasmettere agli altri. Dalla fascia di capitano alla maglia azzurra, fino alla panchina, il calcio continua così a rappresentare una parte importante della sua storia.

Una storia iniziata con una battaglia personale e arrivata oggi a un nuovo punto di partenza. Christian Betto non smette di giocare: cambia ruolo e si prepara a vivere il calcio paralimpico anche dalla parte di chi deve guidare, allenare e accompagnare altri atleti.

E per il movimento siracusano dell’inclusione attraverso lo sport, la sua abilitazione rappresenta anche la crescita di una figura che può mettere la propria esperienza al servizio della squadra e delle nuove generazioni di calciatori.