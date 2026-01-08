Calcio, altri 7 punti di penalizzazione al Trapani, il Siracusa paga gli stipendi e attende…

Il Tribunale federale nazionale della Figc ha inflitto altri 7 punti di penalizzazione in classifica (ad oggi sono 15) al Trapani calcio, società presieduta da Valerio Antonini, che è anche massimo dirigente e proprietario della squadra di basket della società siciliana, recentemente penalizzata dalla Federpallacanestro.

La Federcalcio ha reso noto che “il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Trapani (Girone C di Serie C) con un’ammenda di 6.500 euro e 7 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva per violazioni di natura amministrativa. Il club era stato deferito lo scorso 6 novembre a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive”. Inoltre il Tfn ha inflitto quattro mesi di inibizione e un’ammenda di 1500 euro al presidente Valerio Antonini.

La nuova classifica del Girone C della serie C vede a questo punto il Trapani a 19 punti, in piena zona playout, a 2 dal Siracusa che però aspetta la penalizzazione per il mancato pagamento degli stipendi mancanti e previsti dalla scadenza del 16 dicembre, saldati in giornata.