Calcio, ancora una sconfitta per il Siracusa

A Cerignola il Siracusa cade ancora una volta e rimanda l’appuntamento con i primi punti del campionato. La formazione azzurra, infatti, viene sconfitta per 3-1 dall’Audace al termine di una partita vibrante. Dopo un primo tempo vibrante, con occasioni potenziali da una parte e dall’altra, la partita si stappa nei primi minuti della ripresa.
Come una settimana fa al De Simone è il Siracusa ad andare avanti grazie alla rete di Pacciardi. Purtroppo però, sempre come una settimana fa il vantaggio azzurro dura poco visto che i padroni di casa dopo appena 5 minuti trovano l’imbucata giusta, pareggiando i conti con Cuppone. L’undici di Turati non si scompone, ma ancora una volta paga alcune cattive letture difensive.
Altro errore della retroguardia e altro gol subito al 75°, quando il Cerignola la ribalta grazie a Emmausso che viene lasciato colpevolmente solo dalla difesa azzurra sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti. Il Siracusa si scompone e dopo 180 secondi il Cerignola potrebbe chiuderla ma Cuppone, lanciato a tu per tu contro Bonucci, centra la traversa.
Al primo di recupero i padroni di casa la chiudono definitivamente con Cuppone che su una palla sparacchiata in avanti elude il fuorigioco, si invola a tu per tu contro Bonucci, lo salta agevolmente e deposita a porta vuota.
